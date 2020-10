Oracle affûte ses applications Fusion Cloud

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Oracle a dévoilé cette semaine lors d’un événement virtuel dédié les améliorations et mises à jour d’un ensemble d’applications cloud d’entreprise. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) en fait partie.

La solution s’enrichit d’outils de rationalisation des processus RH (Oracle Payroll Connect, Oracle Anytime Pay, Connected People Analytics…). Elle intègre également de nouveaux outils dédiés au développement de carrière et à la personnalisation des parcours, dont Opportunity Marketplace et Open Jobs for My Career.

La firme américaine a également mis à jour Unity, sa plateforme de données clients (CDP ou Customer Data platform) intégrée à Oracle Cloud Customer Experience (CX).

Oracle Unity inclut de nouvelles fonctionnalités de collecte et d’importation de données comportementales en temps réel, de personnalisation (Oracle Infinity) et d’analyse web (intégration avec Oracle Data Management Platform (DMP).

Aussi, de nouvelles intégrations avec les solutions tierces Sourcepoint Consent Management Platform et OneTrust PreferenceChoice aident les entreprises à se conformer aux législations en matière de confidentialité et de sécurité.

Par ailleurs, le fournisseur a mis à jour Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing.

Supply Chain & Manufacturing (SCM)

La solution de gestion de la chaîne d’approvsionnement Oracle Fusion Cloud SCM intègre de nouvelles fonctionnalités et outils, dont Oracle Logistics Digital Assistant, Oracle AI Planning Advisor et des capacités de maintenance préventive.

Ces améliorations visent à permettre aux entreprises clientes de consolider la collaboration à travers les réseaux d’approvisionnement, la gestion proactive des ressources logistiques et mettre en œuvre une planification « à long terme ».

« Les 12 derniers mois ont poussé les chaînes d’approvisionnement jusqu’à leurs limites. Les entreprises se démènent pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19, aux modifications d’accords commerciaux internationaux, à l’évolution rapide des attentes des clients et à de nombreux autres imprévus », a déclaré Rick Jewell, vice-président d’Oracle Applications Development.

« Grâce aux nouvelles fonctionnalités d’Oracle Cloud SCM, nous aidons nos clients à affronter cette complexité et à développer des entreprises plus adaptables, capables de relever les défis actuels et à venir. »

Un challenge que veut également relever le groupe avec son ERP en mode cloud.

Oracle Fusion Cloud ERP

Oracle a donc annoncé le renforcement de ses applications Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) et Enterprise Performance Management (EPM). Celles-ci s’appuient sur l’apprentissage machine (machine learning).

Les dernières innovations aident les équipes financières à tirer parti d’opérations sans contact, à travers l’automatisation intelligente des processus, le rapprochement des comptes par défaut et leur marquage automatisé. Les clients peuvent aussi de bénéficier de la planification prédictive et d’assistants numériques aux capacités renforcées.

De nouvelles fonctionnalités sectorielles ont été ajoutées. Le secteur public, l’industrie et les services professionnels sont ciblés.

Tous secteurs confondus, Oracle revendique 7 300 clients Fusion Cloud ERP. Parallèlement à ses ambitions applicatives, le groupe étend ses infrastructures cloud dans le monde.

(crédit photo © Shutterstock)