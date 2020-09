Oracle : processeurs Arm et GPU A100 sur la roadmap IaaS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Rendez-vous début 2021 pour voir apparaître des instances Arm au catalogue IaaS d’Oracle.

L’offre, montée en partenariat avec Ampere Computing, donnera accès à des VM et à du matériel nu. On ignore pour l’heure quels processeurs elle mettra à contribution.

Échéance également fixée à début 2021 pour le lancement d’instance (VM et bare metal) basées sur les puces Intel Ice Lake. Oracle évoque des performances en hausse de 30 % par rapport à ses actuelles instances X7 en Xeon.

Les GPU Nvidia A100 arriveront plus tôt. En l’occurrence ce 30 septembre, sur un modèle d’instance bare metal. Elle associera 8 GPU disposant chacun de 40 Go de mémoire. Le tout avec 64 cœurs CPU AMD Rome, 2 To de RAM et 24 To de stockage NVMe. Prix annoncé : 3,05 $/h/GPU.

Au mois de novembre, la gamme s’élargira avec des configurations à 1, 2 et 4 GPU. Oracle y associe des outils dont une image préconfigurée avec les bibliothèques Nvidia Deep Neural Network, des frameworks de machine learning et de deep learning, des notebooks Jupyter et des IDE Python/R.

Photo d’illustration © Oracle