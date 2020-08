Oracle Cloud VMware gagne de nouveaux territoires

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Oracle a récemment confirmé la disponibilité générale de sa solution Oracle Cloud VMware dans toutes ses régions cloud public et aussi en tant qu’instance dédiée (Cloud@Customer).

Qu’en est il de la solution ?

Oracle Cloud VMware fournit un environnement VMware natif entièrement contrôlé et géré par le client, provisionné sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI). La solution est conçue pour faciliter la migration de charges de travail virtualisées sur site vers le cloud public de la firme de Redwood City.

Ni modification, ni refactorisation du code

« Oracle Cloud VMware Solution permet aux entreprises clientes de migrer leurs charges de travail virtualisées VMware à l’échelle mondiale vers OCI, en utilisant les pratiques existantes pour les opérations informatiques, et de manière sécurisée », a expliqué dans un billet de blog Clive D’Souza, directeur OCI Engineering chez Oracle.

Il est ainsi possible de déplacer les applications VMware vers Oracle Cloud « sans avoir à les modifier, à investir dans le portage d’applications, la refactorisation du code ou la résolution de différences de configuration », a ajouté la firme américaine.

L’intégration avec les services cloud du groupe, dont Oracle Autonomous Database, est assurée. Les clients peuvent aussi migrer les applications et les bases de données Oracle existantes fonctionnant sur vSphere sur site vers Oracle Cloud VMware. En apportant aux clients la pile de composants logiciels VMware sur des instances de cloud computing bare metal.

« Nous avons construit notre environnement autour de la spécification VMware Cloud Foundation, en collaboration avec VMware pour nous assurer que nos déploiements sont conformes à leurs directives. Nous avons également profité de la force d’Oracle Cloud Infrastructure. Un SDDC Oracle Cloud VMware Solution possède plusieurs nœuds (avec un minimum de 3 hôtes bare metal et un maximum de 64), chacun composé de 52 OCPU, 768 Go de RAM et 51,2 To de stockage NVMe haut débit, est déployé en tant que cluster vSAN et peut être provisionné avec vCenter et NSX-T », a précisé Clive D’Souza.

Pour l’entreprise cliente, a relevé ZDNet, cela correspond à un investissement minimum de 25 000 dollars environ par mois.

Le partenariat autour de Oracle Cloud VMware en rappelle d’autres, dont ceux négociés entre VMware et les hyperscalers du cloud AWS, Microsoft Azure et Google Cloud.

(crédit photo : via Pexels)