Oracle adapte Enterprise Manager au modèle cloud

De nouvelles fonctionnalités tous les mois plutôt que tous les ans : attendez-vous à un modèle de développement plus « agile » pour Enterprise Manager.

Oracle fait passer le message à l’heure d’annoncer la disponibilité prochaine – d’ici à fin mars – d’une nouvelle version (13.4) de son outil d’administration.

Les capacités analytiques seront améliorées à renfort d’algorithmes prédictifs et en connexion avec Exadata Warehouse pour centraliser les données.

Ces prédictions alimenteront notamment l’outil Migration Workbench, destiné à accompagner la migration de bases de données vers le cloud.

Promesse : aller au-delà de la migration des données pour orchester la migration des applications associées.

Il y a également du nouveau pour l’offre Exadata. Entre autres, la prise en charge du mode de gestion de flotte pour les bases de données chiffrées en TDE.



Oracle fournit par ailleurs un plug-in Grafana pour connecter Enterprise Manager à des outils de dataviz.

Il rappelle également qu’une version « prête à l’emploi » d’Enterprise Management est disponible sur sa marketplace cloud.

Mise à jour trimestriellement, elle se déploie sur le Linux d’Oracle, qui la recommande en tant qu’environnement de test.

Photo d’illustration © Oracle

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.