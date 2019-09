Oracle Open World 2019 : 7 annonces à retenir

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Après le départ de Mark Hurd, la firme américaine dirigée par Larry Ellison et Safra Catz a fait le plein d’annonces lors de la conférence Oracle Open World 2019.

Voici 7 des principales annonces dévoilées par la multinationale :

1. Cloud Infrastructure >

Le groupe a révélé la disponibilité dans 20 régions du monde supplémentaires de son service Oracle Cloud Infrastructure. Le total est désormais de 36 régions couvertes. Aux Etats-Unis, la conformité avec le programme gouvernemental FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program) a été officialisée.

Par ailleurs, Oracle a confirmé étendre son interconnexion avec Microsoft Azure sur différents marchés. Les Etats-Unis, l’Asie et l’Europe sont les premiers concernés.

2. Autonomous Linux >

La firme a confirmé la disponibilité d’Oracle Autonomous Linux, un premier OS automatisé (provisionnement, paramétrage, mise à jour). L’entreprise a également lancé son nouveau service de gestion de systèmes Oracle OS Management Service. Ces deux composants tirent profit de l’apprentissage machine (machine learning).

3. Java 13 > Oracle annoncé la disponibilité de Java SE 13 (JDK 13) à l’attention des entreprises et de leurs développeurs. « JDK 13 recevra au moins deux mises à jour […] d’ici le lancement général d’Oracle JDK 14, en mars 2020 », a précisé l’entreprise dans un billet de blog.

4. Cloud at Customer >

Oracle a confirmé la disponibilité de la seconde génération (Gen 2) d’Exadata Cloud at Customer. L’ appliance conçue pour faire tourner les services de bases de données cloud de la firme de manière sécurisée sur site (on-premise), autrement dit dans les propres datacenters des clients.

L’offre est basée sur le système Oracle Exadata X8, disponible depuis juin.

La firme a également dévoilé Oracle Autonomous Database Cloud at Customer. Une version qui permet aux entreprises de bénéficier des avantages de la base de données, dans leurs propres datacenters, « sans sacrifier la sécurité », selon les promoteurs de l’offre.

5. Sécurité >

Justement, Oracle étend son portefeuille de sécurité des charges de travail dans le cloud avec les nouveaux services Oracle Data Safe, Cloud Guard et Maximum Security Zones.

6. Partenariats >

Pour soutenir ses ambitions, le groupe s’appuie sur un écosystème solide de partenaires, dont VMware et Deloitte, avec lesquels Oracle a négocié de nouveaux accords de partenariat.

Le premier vise à soutenir la migration des charges de travail VMWare vSphere vers Oracle Cloud Infrastructure. Le second à vendre et accompagner la migration de clients communs vers les services cloud et la base de données à gestion automatisée d’Oracle (Autonomous Database).

7. Test gratuits >

Pour assurer la diffusion de ces produits, Oracle propose de nouveaux services « Always Free ». Avec Oracle Cloud Free Tier, différents publics, dont des développeurs et des étudiants, peuvent tester et explorer gratuitement les fonctionnalités d’Autonomous Database et de Cloud Infrastructure.

(crédit photo © Oracle compte Twitter @oracleopenworld)