Oracle OpenWorld 2019 : 6 évolutions de produits à retenir

Extension du cloud d’infrastructure, disponibilité de Java 13 et d’un OS Linux automatisé… La première journée de l’Oracle OpenWorld 2019 fut riche en annonces.

La firme américaine a maintenu la cadence les deux jours suivants (17 et 18 septembre). Voici 6 de ses annonces :

Une nouvelle venue dans la gamme d’appliances conçues pour optimiser l’exécution de la base de données autonome et des applications cloud d’Oracle.

Par rapport à l’Exadata X8 lancée en avril, elle ajoute :

Le paiement de certains logiciels tiers, à l’usage ou sur abonnement mensuel, peut désormais être couplé à celui des solutions Oracle.

Une quinzaine de fournisseurs (data, sécurité, migration d’applications…) sont dans la boucle. Le dispositif n’est pour l’heure ouvert qu’aux États-Unis. Oracle affirme que le déploiement mondial est pour « bientôt ».

Box peut maintenant faire office de plate-forme de gestion de contenu pour les logiciels Oracle, grâce à un connecteur.

La plate-forme Digital Assistant, destinée à développer des bots qui se connectent aux applications Oracle, arrive dans la messagerie Teams de Microsoft. Une version de test est accessible sur inscription. Elle complète les intégrations déjà disponibles avec Messenger, Slack et WeChat.

Oracle intègre aussi un assistant dans son offre SCM Cloud (gestion de la supply chain).

L’offre Customer Experience Cloud se dote elle aussi d’un assistant numérique. Oracle y connecte par ailleurs son moteur d’analyse et de contextualisation de données DataFox.

Plusieurs éléments spécifiques à des verticales sont ajoutés : un catalogue de produits pour les médias et les télécoms, des recommandations IA pour la finance, des chatbots pour le secteur public.

Oracle crée des passerelles entre les version cloud de SCM et EPM (Enterprise Performance Management). Objectif : proposer aux entreprises qui exploitent les deux logiciels un « guichet unique » pour la planification et l’exécution, avec un modèle de données unifié.

La solution est découpée en modules.

