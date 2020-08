Oracle rejoint les repreneurs potentiels de TikTok

Oracle envisagerait lui aussi d’acquérir l’activité de TikTok aux États-Unis et sur d’autres marchés anglophones, a rapporté le Financial Times.

Comme Microsoft, le seul groupe à avoir rendu public son projet, Oracle a un mois pour convaincre désormais. Donald Trump ayant interdit par décret toute transaction américaine avec la maison mère chinoise de TikTok, ByteDance, à partir du 15 septembre.

Le président des États-Unis estime que l’application de partage vidéo développée en Chine espionne et constitue une menace pour la sécurité intérieure du pays. L’administration Trump a néanmoins accepté l’idée qu’un groupe américain en prenne le contrôle aux USA.

La pression monte donc pour aquérir un service qui compte près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde, dont 100 millions environ aux États-Unis.

Quelles sont les ressources d’Oracle pour convaincre ?

Le fournisseur californien de solutions et services cloud négocierait le rachat potentiel de TikTok avec un groupe d’investisseurs américains qui détiennent des participations dans ByteDance, parmi lesquels General Atlantic et Sequoia Capital. Le rachat concernerait TikTok aux États-Unis, mais aussi au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Cependant, acquérir une application de partage vidéo prisée des adolescents semble un pari risqué pour un fournisseur ancré dans le B2B comme Oracle.

Qu’en est-il d’autres acquéreurs possibles ?

Microsoft s’active à la fois sur les marchés grand public et entreprise. Et pourrait être intéressé par l’achat du service sur d’autres marchés.

Twitter serait un challenger, selon le Wall Street Journal. Le réseau social n’a pas la puissance financière d’autres grands groupes technologiques, mais des investisseurs puissants comme Silver Lake.

