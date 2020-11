Orange Business Services étend sa couverture AWS

Les liens se resserrent entre AWS et Orange Business Services. Les deux groupes font part d’un « accord mondial » porté principalement sur la modernisation, l’analyse de données et la sécurité.

Cette dernière compte aussi parmi les axes forts d’un partenariat de même teneur que la maison mère a récemment officialisé avec Google Cloud. Fin juillet en l’occurrence, avec en ligne de mire la 5G et les usages associés en matière d’edge computing.

Aucun des deux termes ne figure dans l’annonce de la nouvelle collaboration avec AWS. On sait surtout que la démarche se traduira par le développement d’un programme de formation et de certification. Il englobera « plus de 3 000 experts OBS »*.

La branche B2B d’Orange souligne, en parallèle, qu’elle est membre du programme AWS Channel Reseller. Au catalogue du fournisseur américain, elle est aussi « Public Sector Partner » et « Solution Provider ».

Au niveau des services, la principale jonction qu’OBS met en avant est celle entre son offre Business VPN Galerie et AWS Direct Connect. Promesse : fournir aux utilisateurs de ce hub de services un accès direct aux datacenters d’Amazon, sans passer par l’internet public. On nous liste deux cas clients : Kerlink (solutions de connectivité IoT) et l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration).

* En l’état, Orange Business Services revendique une centaine d’experts sur les technologies AWS.

Photo d’illustration © Orange