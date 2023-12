Orange Business s’offre Expertime, spécialiste des solutions Microsoft

La chasse aux compétences continue pour les grandes ESN françaises. En pleine transformation de ses activités, Orange Business rachète Expertime, un spécialiste des solutions Microsoft – Azure, Office 365 et Dynamics 365- et des CMS open-source.

Fondée en 2003, Expertime dispose de 165 collaborateurs et plusieurs bureaux sur le territoire à Nantes, Aix-en-Provence, Paris et Lyon. Elle revendique le statut de » partenaire de l’année » décerné par Microsoft en 2016, 2020 et 2022.

« Orange Business renforce significativement ses équipes d’experts métiers Microsoft pour accompagner les entreprises, notamment les PME et les ETI,dans leur transition vers le Cloud Public » explique la filiale d’Orange.

Selon le Figaro, Expertime a réalisé 21 millions € de revenus en 2022. Pas de quoi transformer les comptes, qui tutoie les 1,5 milliard € en France, de la 7ème ESN hexagonale selon le dernier classement 2023 de Numeum.

« Dans un environnement marqué par une forte tension des métiers du numérique, nous sommes très enthousiastes d’accueillir les équipes d’Expertime au sein d’Orange Business. » commente François Fleutiaux, Directeur Général Orange Business France.

Le montant de la transaction n’est pas communiqué.