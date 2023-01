Orange : qui sont les six femmes du Comex, version Christel Heydemann

Christel Heydemann, directrice générale du groupe Orange

Sa mission – Objectif 2030. C’est l’horizon que la DG doit dessiner pour le premier opérateur français. Un plan d’action, annoncé pour le mois de février 2023, qu’elle a promis plus humain que comptable.

Parmi les dossiers prioritaires : la gestion de fin du réseau de cuivre, la situation d’Orange Bank, la rationalisation de son réseau de boutique et les axes de développement pour ses infrastructures,

en particulier les tours et le réseau de fibre.

Fabienne Dulac, DGA, CEO Orange France

Sa mission – A la tête d’Orange France depuis 2015, elle dirige ses activités sur le marché le plus concurrentiel d’Europe qui compte quatre opérateurs. Donnée partante après la démission de Stéphane Richard qui l’avait nommée, elle a été renouvelée par la nouvelle DG.

Entrée en 1997 chez l’opérateur au sein de la division multimédia nouvellement créée, elle a ensuite occupé différentes fonctions dans le marketing, le business développement et la relation client. En 2011, elle avait dirigé la région nord de France avant d’assurer la direction de la communication de l’opérateur en France en 2013.

Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, DGA des activités opérationnelles en Europe

Sa mission – Depuis le 1 er septembre 2020, elle est directrice générale adjointe, chargée de superviser les activités opérationnelles d’Orange en Europe (hors France), en particulier le déploiement de la 5G et de la fibre.

Entrée dans le groupe en 1996 pour gérer un réseau de boutiques à Paris, elle a en suite multiplié les postes à responsabilités, tant dans le lancement de nouveaux services que le marketing, la R&D et la gestion commerciale. Elle est également aujourd’hui à la tête de la division Technology and Global Innovation.

Aliette Mousnier-Lompre, directrice générale Orange Business Services

Sa mission – Elle a pris officiellement la direction de la filiale de services aux entreprises en mai 2022 après une période d’interim qui avait démarré en janvier. Elle doit réinventer pour 2023 une stratégie centrée sur le modèle des ESN afin de développer l’activité services IT, notamment le Cloud, la cybersécurité et l’IA, face au recul des activités télécom traditionnelles telles que la téléphonie fixe et les réseaux privés d’entreprise.

Également sur sa feuille de route : le développement de Bleu, une offre de «cloud de confiance» proposée avec Capgemini et basée sur des services Microsoft dans le cadre d’une co-entreprise. Lancement prévu : 2024.

Caroline Guillaumin, directrice exécutive de la communication

Sa mission – En provenance de la Société Générale où elle gérait la communication et les RH depuis 2010, elle doit déployer la communication du prochain plan stratégique Objectif 2030 qui devrait être dévoilé d’ici le mois de février. Un rôle essentiel selon la nouvelle DG qui lui confie la communication auprès des salariés et de l’ensemble des parties prenantes externes du groupe.

Au fil de sa carrière, démarrée en 1989, cette diplômée de l’IEP de Bordeaux et d’un Master of Arts en relations internationales de l’université de Boston a occupé diverses fonctions dans les domaines de la communication et du marketing, notamment au sein de Alcatel, SFR puis Alcatel-Lucent.

Elizabeth Tchoungui, Présidente déléguée de la Fondation Orange

Sa mission – Depuis septembre 2020, elle supervise, notamment, la politique de responsabilité sociale d’Orange dans le cadre des objectifs du plan stratégique Engage 2025. Et assure la présidence déléguée de la Fondation Orange qui soutient des actions qui combinent numérique et développement social.

Avant de rejoindre Orange, elle a exercé comme journaliste à France Télévision et a dirigé le service culture de France 24.

Crédit photos : Nicolas Gouhier pour @Orange