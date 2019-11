Réseaux : Orange s’appuie sur les services managés d’Ericsson

À l’heure d’une consultation publique sur les conditions d’attributions des fréquences 5G en France, Ericsson et Orange renouvellent un accord européen de partenariat. Les marchés suivants sont concernés : Espagne, Belgique, Roumanie, Slovaquie et Roumanie.

« Après un contrat initial de cinq ans avec Ericsson pour les services managés, nous avons décidé de le prolonger de trois années supplémentaires », a déclaré Jean-Marc Vignolles, directeur des opérations Europe d’Orange. « En nous appuyant sur les capacités d’Ericsson en matière d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML). »

Dans le cadre de ce nouveau contrat, l’équipementier réseau suédois Ericsson va fournir des services managés d’exploitation, assistance et maintenance des réseaux 2G à 5G exploités sur ces marchés par le groupe français de télécommunications Orange.

Les partenaires mettent en exergue un modèle axé sur les données et tirant profit des capacités avancées d’automatisation reposant sur l’offre gérée d’Ericsson.

« Notre offre basée sur l’IA – Ericsson Operations Engine – permettra à Orange de se concentrer davantage sur la fourniture de solutions innovantes et de services de haute qualité à ses clients, tout en améliorant son efficacité opérationnelle », a déclaré Peter Laurin, vice-président et responsable des services managés d’Ericsson.

Orange, de son côté, veut « accroître l’efficacité de son réseau et améliorer l’expérience client de ses abonnés sur les marchés ciblés ». 40 millions de clients finaux seraient concernés.

