Ordinateurs portables : Intel active son projet Athena

Intel ouvre jusqu’à quatre laboratoires, dont trois en Chine, pour tester les composants d’ordinateurs portables conformes aux spécifications de son projet Athena.

Dévoilé lors du dernier CES, ce projet consiste à établir le cahier des charges idéal pour des ordinateurs portables légers, doté d’au moins neuf heures d’autonomie, boostés à l’intelligence artificielle et équipés d’une connectivité 5G.

Des laboratoires labellisés Athena Open Labs

Basés à Taipei, Taiwan, Shanghai pour la Chine et à Folsom, en Californie, ces laboratoires labellisés Athena Open Labs recevront les modèles conçus par les différents constructeurs à partir de 2020.

Dans un premier temps, les fabricants de composants pourront soumettre leurs réalisations aux différents laboratoires pour vérifier leur conformité avec les spécifications requises par Intel.

« Les fournisseurs de matériel indépendants (IHV) auront la possibilité de soumettre des pièces pour évaluation de la conformité via Project Athena Open Labs, et les partenaires OEM d’Intel pourront également désigner des fournisseurs de composants préférés. » indique Intel.

Les Labs, pourraient débuter les premiers tests dans les prochaines semaines. Ils ouvriront réellement leurs portes à partir de juin prochain.

« Chaque laboratoire est assisté par des ingénieurs expérimentés qui testent et proposent des recommandations pour améliorer les capacités d’alimentation et de performance sur une large gamme de composants et de catégories d’ordinateurs portables, tels que l’audio, l’écran, les contrôleurs intégrés, les logiciels haptiques, les disques SSD et sans fil. » détaille le fondeur.

Les premiers ordinateurs conformes à ce projet devraient être commercialisés à partir de 2020.

» Avec le projet Athena, Intel a fondamentalement changé son approche de l’innovation. L’activation de l’évaluation, du réglage et de la conformité des fournisseurs de composants dans Open Labs contribuera à la cohérence dans la fourniture des meilleures technologies sans compromis. » affirme Intel.