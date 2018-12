Outlook pour iOS : une mise à jour tout en subtilité

Microsoft déploie une mise à jour pour son application Outlook sur iOS afin d’améliorer l’expérience utilisateur sur iPhone et iPad.

Microsoft annonce une nouvelle expérience pour les utilisateurs de l’application Outlook sur iOS.

Pour le groupe dirigé par Satya Nadella, il s’agit avant tout d’apporter certaines améliorations déjà présentes sur la mouture Android.

Placée sous le signe de la “productivité mobile”

Microsoft parle, dans un billet de blog, de « productivité mobile » avec cette mise à jour, avançant « qu’il est essentiel de concevoir des expériences avec moins de dactylographie et de frappe, où votre attention est attirée sur ce qui compte le plus, et où le contexte clé est toujours disponible en un coup d’œil ».

Plus que de nouvelles fonctionnalités, il est en effet ici question de conception réactualisée avec des changements tout en subtilité.

A titre d’exemple, l’icône du calendrier s’anime lorsqu’on fait défiler son agenda allant de l’avant vers l’arrière en l’espace de quelques millisecondes.

Le balayage pour prendre des mesures sur les courriels (effacer ou archiver) inclut désormais un retour sensoriel (ou haptique) qui donne véritablement l’impression de déplacer un courriel. L’expérience est accompagnée par des changements de couleur, de forme et d’iconographie (les angles du message passant des contours nets en arrondis) pour souligner la modification souhaitée pour le courriel.

La firme de Redmond y va également de l’ajout du thème bleu pour l’application, visible notamment pour l’en-tête de celle-ci, précisant qu’il est essentiel que l’app soit immédiatement identifiable, dans la mesure où les mobinautes « utilisent de nombreuses applications sur leurs appareils et basculent rapidement entre les applications pour exécuter des tâches ».

Plus de convivialité

Les modifications ne s’arrêtent pas là puisque de nombreuses expériences de base ont été améliorées en termes de convivialité.

Désormais, pour les utilisateurs de compte unique, l’application est personnalisée avec leur avatar. Les contacts sont, eux, maintenant aussi facilement identifiables dans la boîte de réception grâce à leurs avatars brillants, ce qui « permet de reconnaître instantanément les expéditeurs dans le message, les principaux contacts de la recherche et les participants dans les invitations à des réunions ».

La planification d’événement peut se faire à base de glissers pour les options de l’agenda. Ce dernier met en avant les personnes, les lieux et les dates pertinents pour le contexte dans lequel se trouve l’utilisateur afin de lui permettre de trouver plus facilement un créneau dans le calendrier lorsqu’il le parcourt.

L’utilisateur d’Outlook pour iOS bénéficie maintenant d’une vue en ligne de son calendrier, ce qui lui permet d’accepter ou de refuser une invitation en évitant les éventuels conflits d’agenda.

La dernière mise à jour d’Outlook pour iOS datant d’octobre dernier avait été déployée pour assurer le support des nouveaux iPhone (XS et XR). Microsoft prévoit maintenant d’ajouter un mode sombre au gré d’une future mise à jour.

(Crédit photo : @Microsoft)