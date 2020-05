Outlook : la synchronisation des signatures bientôt réintroduite

Vous souvenez-vous de Windows Essentials ?

Lancée en 2006, cette suite réunissait des outils gratuits tels que Live Mail et Movie Maker.

En 2011, Microsoft y avait ajouté la composante Live Mesh. Elle permettait de synchroniser des éléments entre plusieurs ordinateurs. Entre autres, les signatures de mail dans Office.

Arrivé en fin de vie début 2013, le service avait été remplacé par une application SkyDrive… dépourvue de la synchronisation directe des signatures.

Depuis lors, Microsoft ne propose pas de fonctionnalité native. Il faut soit se tourner vers des solutions tierces (ici ou là), soit réaliser un paramétrage manuel, par exemple en mettant les signatures dans un dossier cloud et en utilisant des liens symboliques.

La situation devrait évoluer en juin. Tout du moins d’après la feuille de route Microsoft 365. Tous les utilisateurs pourront bénéficier de la synchronisation des signatures entre les clients Outlook, dans un premier temps pour Windows.

Autre fonctionnalité bientôt mise en place : la saisie prédictive. Elle fonctionnera sur Outlook Web App et Outlook.com, de façon similaire à Smart Compose sur Gmail.

Illustration principale © Jirsak – shutterstock.com

