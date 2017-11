Cellule de crise chez OVH : grosse panne électrique depuis ce matin

Update 11h00 : « Des incidents ont été détectés à Roubaix et Strasbourg ce matin. Le fonctionnement normal de certains de nos services est affecté », selon le support OVH via Twitter.

Update 10h50 : une arrivée électrique ERDF en défaillance est « réparée » selon Octave Klaba. La deuxième reste en rade

(article d’origine)

Sans lire l’horoscope, on peut prédire qu‘OVH va passer une mauvaise journée. Une sérieuse panne électrique perturbe l’activité du réseau du fournisseur de services Internet pour les pros (hébergement de sites Web, messagerie, cloud…).

Le premier signal d’alerte a été donné par Octave Klaba vers 8h00. Et la situation semble compliquée à gérer.

Au point que le suivi en ligne de l’évolution réactualisée de la situation, traditionnellement disponible en consultation, est inaccessible sur le site Internet d’OVH.

Nous avons un souci d’alimentation de SBG1/SBG4. Les 2 arrivées électriques EDF sont down (!!) et les 2 chaines de groupes électrogènes se sont mis en défaut (!!!). L’ensemble de 4 arrivées elec n’alimentent plus la salle de routage. Nous sommes tous sur le problème. — Octave Klaba (@olesovhcom) 9 novembre 2017

Quelques éléments sur l’incident grave sont diffusés progressivement par Twitter (particulièrement vie le canal le support OVH : @ovh_support_fr).

Un incident est en cours impactant notre réseau. Nous sommes tous sur le problème. Désolé de la gêne occasionnée. — OVH Support FR (@ovh_support_fr) 9 novembre 2017

Selon le quotidien régional La Voix du Nord, deux centres de données localisés à Strasbourg, rencontrent un problème d’alimentation électrique. « Je suis dans la cellule de crise, on travaille tous », commente Laurent Allard, CEO du groupe IT.

Selon les tweets d’Octave Klaba sur le pont, deux arrivées électriques ERDF sont en rade.

Encore plus impactant : les groupes électrogènes ne se sont pas enclenchés normalement et des soucis d’interconnexion avec les réseaux optiques sont signalés au niveau européen.

En plus de souci sur SBG, nous avons le souci sur le réseau optique en Europe qui interconnecte RBX et GRA avec les POP. Il est down (!!). — Octave Klaba (@olesovhcom) 9 novembre 2017

On ignore encore l’étendue des dégâts mais l’ensemble des équipes devront se mobiliser pour gérer cette situation de crise.

Logiquement, il y a des répercussions sur le réseau social avec des réactions de clients impactés et enragés, des sauts d’humeurs et parfois d’humour et des encouragements aux équipes d’OVH à suivre sur Twitter via le hashtag #OVHGATE.

pour moi le plus gros scandale c’est vraiment de plus pouvoir acceder à l’admin pour pouvoir basculer tes serveurs #ovh #OVHgate pic.twitter.com/tFwPWwoGzz — M.Chouteau 🇪🇺🇫🇷 (@chouteau) 9 novembre 2017