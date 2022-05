Machine learning : OVHcloud lance AI Notebooks

OVHcloud ajoute la brique AI Notebooks à ses produits d’intelligence artificielle et d’apprentissage machine en tant que service.

AI Notebooks, dernier né de la gamme AI Tools, est un service entièrement géré par l’hébergeur et fournisseur cloud français. Il permet d’explorer et développer des modèles et de les partager en équipe. Les data scientists et les développeurs sont ciblés.

L’offre s’appuie sur des standards ouverts et open source.

Jupyter et VS Code

La solution permet de déployer des notebooks dans des éditeurs de code Jupyter et VS Code associés à l’un des frameworks proposés, dont TensorFlow, PyTorch, MXNet et Hugging Face.

Les notebooks sont lancés directement sur des ressources de calcul CPU et GPU. Et ce depuis l’espace client, une API ou en ligne de commande.

L’offre autorise l’importation de notebooks existants, créés sur des plateformes similaires – Colab, Jupyter.org – ou sur des plateformes de développement comme GitHub ou GitLab.

L’interface web d’AI Notebooks inclut un tableau de bord pour le suivi des notebooks, le lancement de nouvelles instances, la gestion des jeux de données, etc.

OVHcloud se charge de la gestion et de la sécurisation de l’infrastructure (son cloud européen) et des instances des notebooks.

Le paiement se fait à l’usage. En outre, pour chaque entraînement lancé, l’utilisateur paye à la minute les ressources de calcul utilisées selon leur durée de vie et le nombre de GPU alloués.

« Avec l’offre AI Notebooks qui vient compléter la gamme AI Tools », explique Thierry Souche, CTO du fournisseur, « OVHcloud propose aux équipes de data science un éventail complet de solutions techniques agiles s’adaptant, en temps réel et avec granularité, à leurs usages. »

L’offre AI Notebooks s’ajoutent aux solutions OVHcloud Object Storage, Apache Spark, AI Notebooks, AI Training et ML Serving.

(crédit photo © OVHcloudk)