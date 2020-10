OVHcloud Connect monte en puissance avec Equinix et Megaport

Le fournisseur européen officialise le lancement de ses solutions d’interconnexion privée et sécurisée OVHcloud Connect « Provider » et « Direct ».

OVHcloud fait évoluer son offre de connexion hybride OVHcloud Connect. « En associant les solutions OVHcloud Connect et le réseau privé virtuel vRack mis à disposition de tous nos clients, nous nous assurons qu’ils bénéficient d’une connexion privée et totalement sécurisée à tous les services OVHcloud », a déclaré Alain Fiocco, CTO du groupe.

Deux déclinaisons sont proposées : OVHcloud Connect Direct et Provider.

Avec la solution OVHcloud Connect Provider, les clients de l’hébergeur français peuvent sécuriser l’accès entre les clouds de différents fournisseurs et les datacenters d’OVHcloud.

Pour en bénéficier, une ou plusieurs connexions (de 200 Mbit/s à 5 Gbit/s) peuvent être commandées chez l’hébergeur et chez ses partenaires d’interconnexion.

À commencer par Equinix et Megaport avec lesquels OVHcloud a développé l’offre.

« Notre intégration avec OVHcloud Connect permet aux entreprises de contourner facilement Internet [le réseau public] et de se connecter de manière privée à OVHcloud en temps réel à partir de plus de 700 datacenters compatibles Megaport dans le monde », a déclaré Matt Simpson, vice-président produit cloud chez Megaport.

OVHcloud Connect est également disponible sur la plateforme d’interconnexion Equinix Platform. Pour Nicolas Roger, directeur Global Solutions Architects de la firme, « cette interconnexion directe facilitera la mise en œuvre d’architectures hybrides et multicloud. »

La déclinaison OVHcloud Connect Direct est aussi officiellement disponible.

« Cloud hybride décentralisé »

OVHcloud Connect Direct est présentée comme une solution pour bâtir un « cloud hybride décentralisé ». En outre, l’offre permet d’établir une connexion privée et directe de 1 Gbit/s ou 10 Gbit/s entre l’infrastructure réseau du client et le backbone du groupe européen.

« L’hybridation et le multicloud sont devenus une partie fondamentale des stratégies de cloud d’entreprise aujourd’hui, mais leur déploiement et leur utilisation peuvent encore être difficiles pour les entreprises. Avec OVHcloud Connect, nous apportons à nos clients un ensemble de solutions réseau sécurisées et sans fioritures, en tirant parti d’une solide collaboration avec nos partenaires Equinix et Megaport », a commenté Alain Fiocco.

Au lancement, la solution OVHcloud Connect Direct est facturée à partir de 649 € HT/mois. L’offre OVHcloud Connect Provider est proposée à partir de 299 euros HT/mois.

(crédit photo © Shutterstock)