OVHcloud n’allie pas encore croissance et bénéfice en 2022

OVHcloud, désormais rentable ? Pas sur son exercice fiscal 2022, achevé le 31 août dernier. L’entreprise affiche une perte nette de 29 M€, dans la lignée de l’exercice précédent (32 M€). Dans ce contexte, elle n’entend toujours pas verser de dividende à moyen terme.

Le résultat opérationnel est lui aussi dans le rouge (-20 M€). Ce n’était pas le cas l’an dernier (+7 M€). L’introduction en Bourse a pesé dans la balance, entraînant 8 M€ de dépenses. S’y sont ajoutés, entre autres, 22 M€ déboursés au titre des paiements à base d’actions… et 9 M€ en lien avec l’incendie de Strasbourg (5 M€ de moins-value sur les serveurs, 4 M€ en gestes commerciaux).

Au 31 août 2022, la dette d’OVHcloud s’élevait à 525 M€. L’effectif comptait quelque 2800 employés, contre 2500 un an plus tôt. L’entreprise dénombre « 1100 partenaires, dont 500 à l’international ».

OVHcloud : le business hors France désormais majoritaire

L’international, justement, a passé un cap : pour la première fois, la majorité du chiffre d’affaires a été réalisée hors France. À hauteur d’environ 51 % en l’occurrence (28,4 % en Europe ; 22,2 % dans le reste du monde). C’est sur ce dernier ensemble géographique que la croissance est la plus forte : +36,3 % (+79,5 % aux États-Unis). En France, la progression est de 13,6 % ; elle est de 16,4 % dans le reste de l’Europe.

Au 31 août, les marchés russe, biélorusse et ukrainien représentaient environ 1,5 % du C. A. d’OVHcloud. Le contexte économique a posé davantage de difficultés : il a fallu, notamment, stocker des composants pour éviter une pénurie. Et le dollar fort a pénalisé l’entreprise dans ses démarches d’achat. Le capex de croissance s’en est ressenti : à 301 M€, il a atteint 36 % du chiffre d’affaires.

OVHcloud entend abaisser cet indicateur dans la fourchette de 28-34 % sur son exercice 2023. En partie grâce à la réduction planifiée de l’inventaire de composants. Il mise aussi sur les effets de son déploiement SAP bouclé fin 2021.

Autres objectifs pour 2023 : une croissance organique de 14 à 16 % et une marge d’Ebitda ajustée dans la lignée de celle de 2022. C’est-à-dire environ 39 %.

Le segment Public Cloud est le plus porteur en la matière. Il est toutefois celui qui génère le moins de revenus : 126 M€, contre 485 M€ pour le segment Private Cloud. Celui-ci abrite l’offre SecNumCloud. Qui, selon OVHcloud, a attiré « plus de 30 clients » sur l’exercice.

Les principaux indicateurs en millions d’euros et leur évolution annuelle :

Chiffre d’affaires 788 +18,8 % Ebitda ajusté 308 +17,4 % Résultat opérationnel -20 (vs 6,5 M€) Résultat net -29 -9,4 %



Photo d’illustration © OVHcloud