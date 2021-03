OVHcloud ferme un deuxième datacenter à Strasbourg

Un redémarrage total des activités d’OVHcloud à Strasbourg d’ici à fin mars ? N’y comptez pas. Tout du moins sur la foi de la feuille de route de l’hébergeur. Elle compte désormais des échéances plus lointaines. Par exemple, le 5 avril. Objectif à cette date : rétablir l’accès en écriture aux services de stockage objet.

Pour l’accès en lecture, OVHcloud vise le 25 mars. Cela permettra aux clients Public Cloud d’accéder aux snapshots d’instances et aux backups de volumes. En tout cas à ceux qui ne se sont pas perdus avec l’incendie. La plupart de ces sauvegardes restent « sous enquête ». En l’état, seuls les snapshots manuels de volumes associés à la zone OpenStack SBG5 sont signalés comme « récupérables » sur la page de statut – dont la dernière mise à jour remonte à samedi après-midi.

Le sort du datacenter SBG1 est plus clair : il ne redémarrera pas. OVHcloud y avait rallumé quelques dizaines de baies vendredi. Mais dans la soirée, de la fumée s’est dégagée d’une des salles, où se trouvaient des batteries non utilisées. Probablement une conséquence à retardement de l’incendie du datacenter SBG2, en face duquel se trouvait cette salle.

Le matériel hébergé dans SBG1 n’est pas perdu. OVHcloud compte en relocaliser une partie dans SBG4 et l’autre sur ses sites de Roubaix et de Gravelines.

Update March,21 10:30pm

SBG3:

pCI: 60% of VPS: UP. 100% CEPH: UP. We continue to clean up pCS data + metadata.

pCC: clean up. tomorrow we hope to restart 40%.

BM: 25% UP

SBG4:

ETA: Wed,24

SBG1:

61AD/62AD in SBG4: Fri,26/Sun,28

61E/62E in RBX/GRA: no ETA yet because clean up. pic.twitter.com/w3yYCMZHhq

— Octave Klaba (@olesovhcom) March 21, 2021