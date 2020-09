Cloud privé : OVHcloud pousse Hosted Private Cloud Premier

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Classé au top 7 Forrester Wave des fournisseurs de cloud privé et hébergé en Europe, OVHcloud annonce la disponibilité de Hosted Private Cloud Premier. Il s’agit de la nouvelle génération du service d’infrastructure privée, hébergée et gérée par OVHCloud.

Premier apporte davantage de RAM et de bande passante que l’offre initiale. Le service inclut aussi des CPU Intel de dernière génération et des systèmes de stockage et de mise en réseau repensés. Les grandes entreprises et les administrations sont ciblées.

Hosted Private Cloud Premier leur fournit :

– 7 hosts standards et 3 nouvelles références de hosts dédiés au stockage hyperconvergé. Ces références sont basées sur la technologie de stockage défini par le logiciel vSAN de VMware et de 48 Go à 768 Go de RAM.

– Des datastores NFS pour stocker des données massives (jusqu’à 6 To) dans l’une des 7 localisations du service, en fonction du choix du client (en France – Roubaix ou Strasbourg – au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis à Vint Hill ou Hillsboro).

– Des accès réseau privé et public jusqu’à 25 Gpbs.

– Une gamme associée aux solutions VMware (vCenter, vSphere, vSAN, NSX, vRealize Operations…).

OVHcloud et son écosystème

L’offre est le fruit d’une coopération entre le fournisseur français de services cloud et d’hébergement web et son écosystème. 800 partenaires certifiés OVHcloud Partner Program fournissent des services d’intégration et d’infogérance.

Michel Paulin, directeur général (CEO) d’OVHcloud, parle d’une « nouvelle ère du Hosted Private Cloud » et d’une « diversification des solutions de virtualisation. » Avec Hosted Private Cloud Premier, le fournisseur ambitionne d’apporter à ses clients « le juste équilibre mêlant prix, performance, sécurité, souveraineté et prédictibilité des coûts ».