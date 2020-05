OVHcloud Marketplace : une place de marché du SaaS pour l’Europe

Le fournisseur français de services cloud et d’hébergement web a annoncé la disponibilité en version bêta de l’OVHcloud Marketplace. La place de marché regroupe les solutions proposées par des éditeurs de logiciels et hébergées sur les infrastructures d’OVHcloud.

Les éditeurs partenaires bénéficient ainsi d’un canal supplémentaire pour y vendre leurs logiciels et/ou leurs plateformes en tant que service (SaaS/PaaS). Ils peuvent aussi gagner en visibilité auprès des 1,5 million de clients revendiqués par le groupe français.

Les acheteurs, de leur côté, ont l’opportunité d’accéder à un éventail de solutions, dont des offres labellisées « Open Trusted Cloud » répondant à la charte du programme éponyme.

« Le label Open Trust Cloud créé par OVHcloud vise à co-construire un écosystème de services SaaS et PaaS hébergés dans un cloud ouvert, réversible et soucieux de la protection des données », a expliqué le groupe basé à Roubaix. L’hébergeur dit proposer une tarification « sans frais cachés » et n’imposer « aucune exclusivité commerciale » aux vendeurs.

À ce jour, une trentaine de partenaires ont rejoint l’OVHcloud Marketplace, dont les réseaux sociaux d’entreprise Talkspirit et Jamespot, la signature électronique Yousign, le logiciel d’email marketing Sarbacane ou encore l’outil de protection de messagerie Mailinblack.

Les autres éditeurs qui souhaitent commercialiser leurs solutions sur OVHcloud Marketplace peuvent déposer leur candidature sur le site dédié. Avec eux, OVHcloud ambitionne de constituer un catalogue étendu d’outils performants et complémentaires à ses services d’infrastructure (IaaS). Pour répondre aux attentes d’entreprises « de toutes tailles ».

Pour Michel Paulin, directeur général d’OVHcloud, la place de marché promue « est également un moyen supplémentaire de soutenir l’innovation et valoriser l’émergence d’un écosystème autour des acteurs européens du numérique et de leurs valeurs ».

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.