OVHcloud : le nettoyage rebat les cartes à Strasbourg

Une carte mère Super Micro, de la RAM Samsung, un SSD Western Digital… Les photos de composants électroniques se sont multipliées ces dernières heures sur le Twitter d’Octave Klaba. Avec un mot-clé en commun : nettoyage. Le processus se révèle délicat. Et son issue, incertaine. À tel point qu’OVHcloud n’est globalement pas en mesure de garantir des dates de redémarrage précises pour le matériel concerné.

Ce matériel se trouvait dans deux datacenters : SBG1 et SBG3.

Le premier ne repartira pas. Les équipements récupérables iront pour une partie dans SBG4 (en l’occurrence, les serveurs des salles 61A, 61D, 62A et 62D). Et pour l’autre (salles 61E et 62E), dans les datacenters OVHcloud de Roubaix et de Gravelines. Pour tous, le timing pose question. Initialement, on nous avait annoncé un début de remise en service mercredi 24 mars. Aux dernières nouvelles, les démarches ne commenceront pas avant lundi 29. Sur les serveurs des salles 61E et 62E, le rythme de nettoyage est de 3 baies/jour, sachant qu’il y en a 32 à traiter.

Update March,24 6:30pm

The cleaning takes time. We have 80 people (SBG3) + 20 people (Croix). On the left, a motherboard with the smoke pollution on the CPU socket. It’s very corrosive ! If we power up, it’s dead. Same the disk. On the right, the same device 24h after cleaned up pic.twitter.com/omaOkBSUpk

— Octave Klaba (@olesovhcom) March 24, 2021