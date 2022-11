OVHcloud obtient un prêt de 200 millions € de la BEI

OVHcloud ne compte pas seulement sur la Bourse pour financer son développement. Le spécialiste français du cloud vient d’obtenir un prêt de 200 millions € de la Banque européenne d’investissement (BEI)* pour financer sa croissance au sein de l’Union européenne.

OVHcloud souhaite ouvrir 15 nouveaux datacenters d’ici la fin 2024 dont 10 sur le territoire européen.

« En contribuant au financement des acteurs les plus innovants sur le territoire européen, la BEI s’inscrit dans la droite ligne des priorités politiques européennes: accroître notre compétitivité et encourager notre souveraineté technologique. Ce prêt de 200 millions d’euros au leader européen du secteurest un signal fort envoyé par l’Europe afin de placer nos expertises numériques au service de notre autonomie stratégique.» indique Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

Que va faire OVHCloud de cette ligne de crédit ? Côté R&D, il s’agira notamment« d’innover dans les systèmes de refroidissement et plus particulièrement sur les systèmes adiabatiques et de nouveaux mécanismes en phase avec ses innovations industrielles. » et de soutenir sa politique de brevets. Le groupe de Roubaix souhaite aussi soutenir sa politique de brevets.

Cloud : une croissance à deux chiffres en Europe

Selon IDC, le marché des services de cloud public en Europe devrait croître en moyenne de 22% par an d’ici 2026.

Cette année, les hyperscalers (AWS, Microsoft, Google…) et d’autres fournisseurs actifs sur ce marché (OVHcloud, Orange…) se partageraient 113 milliards $. Trois secteurs – les services professionnels, la banque et la fabrication discrète – absorbent près de 60% de la dépense totale dans le cloud public en Europe.

Le poids des acteurs américains du Cloud dans l’infrastructure des systèmes d’information et les lois à portée extraterritoriale suscitent l’inquiétude des associations professionnelles IT européennes comme le Cigref et Voice.

« Le cloud, dans sa dynamique exponentielle sur le marché européen, et la captation hégémonique de celui-ci par les hyperscalers, offre à des autorités étatiques non européennes un moyen, sans équivalent dans l’histoire, pour accéder massivement aux données sensibles de l’économie de notre continent. » ont-elles écrit en juin dernier à Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur.

Une référence aux conséquences de l’arrêt du 16 juillet 2020 de la Cour de justice de l’UE invalidant l’accord d’adéquation Privacy Shield, dans l’affaire « Schrems II ».

Les deux associations demandent le déploiement d’un « cadre de confiance permettant de garantir la sécurité des données sensibles des entreprises et des administrations publiques dans le cloud. »

*La BEI, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE.