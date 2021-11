OVHcloud : quelle santé financière ?

Chez les fournisseurs cloud, quelle est la durée d’utilité d’un serveur ? Aux dernières nouvelles, les « trois grands » (AWS, Microsoft et Google) sont sur un cycle de vie de 4 ans.

Chez OVHcloud, on a choisi une période d’amortissement variable : 3 à 5 ans. Le groupe français en fait part dans sa première communication financière post-IPO. Objet : les résultats de son exercice fiscal 2021, achevé le 31 août.

Dans son inventaire des « événements significatifs », OVHcloud fait figurer l’acquisition de BuyDRM. Il y a investi l’équivalent de 12,791 millions d’euros, intégralement en trésorerie. Soit environ cinq fois le chiffre d’affaires 2020 de cette société américaine spécialisée dans la gestion des droits numériques et la protection des contenus.

D’autres acquisitions, survenues en 2020, ont induit quelques frais résiduels sur l’exercice 2021. En l’occurrence, celles d’OpenIO (juillet 2020) et d’Exten (août 2020). Mais ce n’est pas grand-chose en comparaison des quelque 57 M€ qu’a coûté l’incendie à Strasbourg.

Ces charges se répartissent comme suit :

– 12,5 M€ pour le nettoyage, la sécurisation du site, le rétablissement et la sauvegarde des disques, les procédures de maintenance et la rémunération des équipes mobilisées

– 13,1 M€ de mises au rebut

– 31,1 M€ de provisionnés pour couvrir les effets du sinistre (frais d’expertise, de procédure et au titre des actions en responsabilité)

Des mesures prises à la suite de l’incident sont comptabilisées en diminution des revenus. D’une part, l’octroi de bons d’achat aux clients affectés (20 M€ sur l’exercice ; 7,8 M€ à venir). De l’autre, l’émission d’avoirs pour interruption de service (5,2 M€). S’y ajoute le C. A. perdu pour services interrompus et non facturés aux clients (2,9 M€).

Le cloud public se distingue

OVHcloud a bénéficié d’une indemnisation intégrale du coût des sinistres – moyennant des primes d’assurance qui ont dépassé les 2 millions d’euros sur l’exercice.

Qu’en est-il des principaux indicateurs financiers ?

– Revenus : 663,312 M€ (+5 % par rapport à 2020)

– EBITDA courant : 240,03 M€ (-6 %)

– Résultat opérationnel courant (EBITDA courant moins amortissements) : 15,988 M€ (contre 39,34 M€ en 2020)

– Résultat opérationnel (après déduction des produits et charges opérationnels non courants) : 6,51 M€ (contre 30,592 M€ en 2020)

– Et résultat net : -32,344 M€ (contre -11,306 M€ en 2020), soit 19 cents par action

Le segment Private Cloud reste le principal pourvoyeur de revenus. Sa croissance est toutefois limitée : +2 % autant pour le C. A. que pour la marge brute. Et un EBITDA courant en recul de 11 %. Entre ses deux composantes Baremetal et Hosted Private Cloud, c’est le contraste : +8 % de revenus pour le premier, -15 % pour le second.

Le cloud public progresse plus nettement (revenus : +15 % ; marge brute : +19 % ; EBITDA courant : +7 %). Même chose pour les autres services (revenus : +7 % ; marge brute : +9 % ; EBITDA courant stable).

Au 31 août 2021, OVHcloud affichait un effectif moyen de 2444 personnes (+289 en un an), dont 1695 en France. Sa trésorerie nette avoisinait les 53,6 M€.

Illustration principale (datacenter Strasbourg 1) © OVHcloud