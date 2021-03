OVHcloud : le sort de nombreuses données encore en suspens

Rendez-vous est pris pour le 22 mars. OVHcloud compte amorcer, ce jour-là, la restauration des serveurs dans ses trois datacenters strasbourgeois qui ont échappé – au moins partiellement – à la destruction.

Sur ce point, la communication de l’hébergeur s’est stabilisée : la date est fixée depuis samedi après-midi. L’incertitude est beaucoup plus grande concernant ce qui pourra effectivement redémarrer. En particulier dans le datacenter SBG3, qu’on nous disait initialement non touché*. Le « nettoyage des suies éventuelles » doit commencer aujourd’hui.

La dernière mise à jour du ticket de suivi de l’incident remonte à hier en fin d’après-midi. OVHcloud en reprend le contenu de façon plus structurée sur une page de son espace presse.

La FAQ a quant à elle fait l’objet d’une clarification entre les notions de zone et de datacenter, qui ont entraîné bien des confusions.

« Compte tenu de la situation […], il est possible que des services indiqués comme ‘récupérables’ ne soient malheureusement pas rétablis », annonce OVHcloud dans cette même FAQ.

Les dernières informations sur le sujet datent du 14 mars à 22 h. On en retiendra notamment que les backups FTP des VPS et des serveurs dédiés (gammes Bare Metal et SoYouStart) sont saufs. Ils se trouvent à Roubaix. Il s’agit là de sauvegardes que l’utilisateur doit avoir activées et dont il a la charge.

Toujours dans la famille des serveurs dédiés, il n’y a pas de backup sur l’offre Kimsufi. Pour la récupération des serveurs, c’est la loterie. Ceux localisés dans le datacenter SBG4 sont signalés comme récupérables. Même chose pour ceux qui se situent dans la salle 62A de SBG1. En revanche, ceux des salles 61B et 61C ne redémarreront sans doute pas.

Bilan également mitigé pour l’offre NAS : récupérable dans SBG3, mais pas dans la salle 62B de SBG1.

Dans l’univers cloud privé, il faut dire adieu à l’essentiel des datastores (SBG1 et SBG2) et à leurs sauvegardes, effectuées en local.

Sur le cloud public, la situation est la suivante :

We need to restart the DC and clean up the servers. the Erasure Code we use needs 80% of the data to be recovered.

— Octave Klaba (@olesovhcom) March 14, 2021