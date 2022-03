OW2 : Pierre-Yves Gibello est le nouveau PDG

OW2, la communauté indépendante dédiée à la promotion des logiciels open source pour les systèmes d’information et à la promotion de leurs écosystèmes d’affaires, a nommé un nouveau PDG.

Après 15 ans de mandat, Cédric Thomas laisse son poste à Pierre-Yves Gibello qui prendra ses fonctions le 4 avril prochain. Ingénieur au sein de OW2 depuis plus de 3 ans, il a notamment exercé chez Bull et Linagora.

» Pierre-Yves Gibello a travaillé pour de petits et grands acteurs informatiques, ainsi que pour des instituts de recherche. Il a créé sa propre entreprise, et développe toujours du code logiciel, tout en restant curieux et agile, pratiquant l’alpinisme, les voyages en sac à dos et le ski de fond. » détaille l’association.

OW2 est né en 2006 de la fusion de ObjectWeb ( un projet commun de l'INRIA , Bull et France Télécom) et Orientware ( un projet porté par des universités chinoises) pour partager leur base de code et développer conjointement des logiciels middleware open source.

OW2 : des projets et des méthodes

« Ce qui nous différencie des autres organisations open source, c'est notre esprit associatif, notre gouvernance démocratique (les petites entreprises et les particuliers étant très influents), et notre ouverture d'esprit : nous ne rejetons aucun projet, licence ou initiative par principe, nous faisons plutôt des choix collégiaux. [...] De grands acteurs et des projets établis nous rejoignent : des entreprises comme AlterWay, Microsoft, Huawei, des institutions comme Fraunhofer ou la Ville de Paris, des projets comme Rocket.Chat ou BlueMind. Et de nouvelles annonces arriveront bientôt… » explique Pierre-Yves Gibello.

Parmi les projets qu'elle a soutenu, on relèvera quelques réussis comme le premier serveur JEE certifié open-source (Jonas), l'outil de manipulation de bytecode (ASM) et l'implémentation Felix OSGi (puis déplacée vers Apache).