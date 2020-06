Parallels vise la virtualisation locale de Windows sur Chrome OS

Bientôt une version de Parallels Desktop pour Chrome OS ? La dernière annonce de l’éditeur américain le suggère.

Il affirme s’être associé à Google pour permettre, d’ici à cet automne, d’exécuter des « applications Windows complètes » sur les Chromebooks.

Aucun des deux partenaires n’en dit davantage, sinon que la démarche vise les appareils marqués du sceau « Chromebook Enterprise ».

Parallels a déjà, dans son catalogue, de quoi exécuter des applications Windows sur Chrome OS. Mais pas en local. Il faut passer par l’offre Parallels RAS (Remote Application Server), destinée à la mise en place d’infrastructures VDI.

Parallels Desktop – basé sur des VM – ne couvre pour l’heure que l’environnement Mac. Il présente, par rapport à la solution Boot Camp d’Apple, l’avantage de ne pas imposer de redémarrage.

