Entre Riyad et Singapour, PASQAL lève 100 M€

Des fonds saoudien et singapourien entrent au capital de PASQAL dans le cadre d’un tour de table de 100 millions d’euros.

Quel potentiel pour les ordinateurs quantiques on-prem ? PASQAL entend en tout cas renforcer sa production de systèmes destinés à cet usage. Toile de fond à cette ambition : un tour de table de 100 millions d’euros.

Le fonds singapourien Temasek a le lead sur cette opération. Il fait son entrée au capital de PASQAL. Tout comme Saudi Aramco, par l’intermédiaire de son entité Wa’ed Ventures.

Déjà impliqué au travers du Fonds innovation défense, Bpifrance remet au pot via le fonds Large Venture. Quantonation, qui avait emmené le tour de table bouclé en 2021 (25 M€), reste de la partie. Même chose pour Daphni et Eni Next.

PASQAL estime pouvoir fournir un « avantage quantique commercial » à l’horizon 2024. En attendant, il compte s’implanter au Moyen-Orient et en Asie, tout en doublant son effectif – une centaine de personnes à l’heure actuelle.

À lire en complément :

PASQAL expérimente sa plate-forme quantique chez OVHcloud

Informatique quantique : BMW renforce sa collaboration avec PASQAL

La France lance une plate-forme de calcul quantique hybride

Photo d’illustration © Siarhei – Adobe Stock