Pasqal expérimente sa plate-forme quantique chez OVHcloud

Le bêta de Pasqal Cloud Services a officiellement débuté. Et c’est chez OVHcloud. Pour le moment, en bêta privée. Avec, comme premier clients, le CA CIB (banque d’investissement du Crédit agricole) et CINECA (consortium universitaire italien).

🔥 PASQAL #Cloud Services is online and will allow end users to access #Neutral #Atoms #Quantum #Computers from all over the world, to accelerate their development and complex business projects.@OVHcloud https://t.co/40RTVVooPv

— pasqal (@pasqalio) May 6, 2022