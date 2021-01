Pat Gelsinger patron d’Intel : c’est désormais une réalité

Bob Swan aura passé tout juste deux ans à la tête d’Intel. Arrivé à ce poste en janvier 2019 après l’éviction de Brian Krzanich, il passera, le 15 février prochain, la main à un ancien de la maison : Pat Gelsinger.

Ce dernier était arrivé chez Intel en 1979. Il avait alors 18 ans et suivait une formation en génie électrique. Trente ans plus tard, sur fond d’échec d’un projet GPU (Larrabee), il mettait les voiles pour devenir directeur des opérations d’EMC. Entre-temps, il avait notamment supervisé les travaux qui donnèrent naissance au processeur 80486.

What a day. After an incredible, life-changing 8 years at @VMware, I have made the decision to step in as @intel‘s CEO next month. To the VMware team I say “thank you” with the greatest appreciation and humility.

— Pat Gelsinger (@PGelsinger) January 14, 2021