Paul Lavoquet, nouveau DSI de Auchan

Changement de tête à la Direction des Systèmes d’information de Auchan Retail France. Dans le cadre de son plan stratégique Auchan 2022, Paul Lavoquet est nommé DSI.

En provenance de Brakes Group, groupe de restauration collective, il dispose d’une longue expérience dans le secteur de la distribution et des services , chez Système U (4 ans), UPS ( 4 ans ) et Edenred France (3 ans).

» Il aura pour principales missions la convergence et la simplification des process et outils informatiques, l’accélération du déploiement de nouveaux usages digitaux au bénéfice des clients et des opérationnels et le renforcement de l’agilité des systèmes et des organisations. » indique Auchan Retail France.

Réorganisation de la DSI et de la Supply Chain

Sa nomination accompagne un changement de gouvernance de la logistique et du support,

» Jusque-là couvertes par un directeur Supply Chain et Systèmes d’Information, ces deux fonctions structurantes, sont désormais confiées à deux spécialistes de ces sujets. La convergence de leurs expertises permettra à l’enseigne d’accélérer le déploiement de son projet d’entreprise Auchan 2022. » explique le groupe.

Le poste de Directeur de la Supply Chain est confié à Arnaud Poisson, passé notamment par La Fnac, Conforama le groupe Casino et Vente-Privée.

Les deux nouveaux directeurs intègrent le comité de direction de Auchan Retail France.