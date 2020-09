PC et tablettes : le télétravail booste les ventes 2020

La bascule vers le télétravail et l’enseignement à distance a renforcé le marché mondial des PC et des tablettes au premier semestre 2020. La dynamique devrait se poursuivre d’ici la fin de l’année, puis décélérer en 2021 et au-delà, prévoit IDC.

Selon la société d’études, les ventes mondiales en volume de PC (stations de travail classiques incluses) et de tablettes devraient finalement croître de 3,3% par rapport à 2019 pour atteindre les 425,7 millions d’unités vendues en 2020, dont 46,6% de PC portables.

Mais les clients, tout particulièrement les établissements scolaires et de formation, devraient rapidement assécher leurs budgets « terminaux ».

Sur le marché des tablettes, les principaux concurrents d’Apple – Samsung, Huawei, Amazon et Lenovo – ont bénéficié au premier semestre de la hausse de la demande à des fins de divertissement, de business et de formation en ligne.

Sur le marché des PC, le groupe américain HP et l’industriel chinois Lenovo devraient continuer de se disputer le titre de premier vendeur mondial.

Mais la période n’est pas à l’euphorie.

« La demande forte, certaines pénuries de composants et l’incertitude générale quant à l’année scolaire ont conduit de nombreux établissements à acheter autant d’unités qu’ils le peuvent », a déclaré Jitesh Ubrani, responsable de recherche pour IDC Worldwide Mobile Device Trackers. Or, « ces achats supplémentaires en 2020 » pourraient amener de nombreuses écoles « à réduire leurs budgets futurs. »

En 2021, tous secteurs confondus, une chute à deux chiffres des ventes en volume de terminaux personnels (PCD, personal computing devices) est attendue.

Globalement, le marché devrait décroître de 2,2% par an, en moyenne, pour plonger sous la barre des 390 millions de PC et de tablettes vendus à horizon 2024.

