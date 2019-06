PC : HP, Lenovo et Dell tiennent le marché français

Malgré la croissance de poids lourds du marché, la France n’a pas échappé au repli des ventes de PC au premier trimestre 2019, rapporte Gartner.

Selon la société d’études, 1,9 million de PC de bureau et d’ordinateurs portables ont été vendus en France de janvier à mars 2019. Un chiffre en léger repli de 0,5% par rapport à la même période l’an passé.

Le marché grand public a progressé de 2,5% en volume. Les clients se tournent « vers des appareils d’entrée de gamme à prix bas ou des PC fins, légers et convertibles », a déclaré Bruno Lakehal, analyste chez Gartner. Par ailleurs, ils s’intéressent à d’autres terminaux (tablettes, smartphones) et « conservent leurs ordinateurs plus longtemps », a-t-il ajouté.

Quant au marché entreprise, il a reculé de 2,7% à 1,1 million d’unités livrées. Malgré tout, les parts de marché de poids lourds du secteur ont progressé.

Ancrés sur le marché B2B, ils ont bénéficié de renouvellements de parcs.

Renouvellement de parc en entreprise

« Les entreprises françaises continuent leur migration vers Windows 10 et ainsi renouvellent leur parc », a expliqué Bruno Lakehal.

Ainsi, à eux trois, HP, Lenovo et Dell se sont arrogés 76% du marché au premier trimestre. HP, premier vendeur de PC en France, a vu progresser ses ventes de 1,1% à 509 000 unités. Lenovo et Dell ont affiché une croissance bien plus élevée, de +10,9% et +24,9% respectivement.

Apple, cinquième du marché, affiche aussi des ventes (Mac) en croissance (+4,2%). En revanche, d’autres fournisseurs s’en sortent moins bien, dont Asus (-11,6%). La pénurie de processeurs (CPU) a limité la capacité de certains vendeurs à répondre à la demande.