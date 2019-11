PC : Intel s’appuie sur MediaTek pour relancer l’offensive 5G

Intel n’a pas abandonné l’idée d’équiper des PC en modems 5G.

Cette fois-ci, le groupe américain ne tente plus l’aventure en solo.

Il entend définir les spécifications d’une solution destinée aux ordinateurs portables et laisser à MediaTek le soin de développer un modem.

Dell et HP seront, assure Intel, « parmi les premiers » à implémenter la solution, début 2021.

Les deux constructeurs étaient censés lancé des PC 5G cette année, tout comme Lenovo et Microsoft, qui se sont tournés vers Qualcomm.

Le modem que développera MediaTek sera basé « en partie » sur le modèle Helio M70.

Ce dernier, destiné aux smartphones, entre dans la composition d’un SoC 7 nm annoncé au Computex 2019 et qui vient d’être officiellement baptisé Dimensity 1000 (ci-contre). Il associe des cœurs ARM Cortex A-77 et A55 avec un coprocesseur IA.

On rappellera qu’Intel avait mis, en avril, fin au développement de modems 5G… pour les smartphones.

Affirmant ne pas entrevoir de potentiel de rentabilité sur ce marché, la firme de Santa Clara avait affirmé « réévaluer les opportunités » sur les segment des PC et de l’IoT.

Elle avait finalement revendu ses modems 5G pour smartphones à Apple au cours de l’été. Une opération valorisée à 1 milliard de dollars.

