PC : la dynamique ralentit (un peu) en Europe

La croissance est au rendez-vous, sans être « à deux chiffres ».

22,2 millions de PC ont été vendus au deuxième trimestre 2021 dans la zone EMEA. Les ventes en volume ont ainsi augmenté de 4,7% en glissement annuel dans la région, rapporte IDC.

La dynamique a ainsi ralenti, après quatre trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres.

En Europe de l’Ouest, malgré tout, les ventes ont tout de même augmenté de 6,5%.

Le segment grand public de ce marché a progressé de 18,6% en glissement annuel. En revanche, le segment entreprise a finalement reculé de 0,8% sur le trimestre, le repli des ventes de PC de bureau (-7,3%) n’ayant pas été compensé par celles des notebboks en Europe.

Toutefois, une reprise est attendue au second semestre 2021. La demande restant forte pour le la formation et le travail hybride (à distance et au bureau).

Qu’en est-il du côté des fournisseurs ?

Les 5 principaux vendeurs de PC de la zone EMEA – Lenovo (dont Fujitsu), HP, Dell, Acer et Asus – représentent 80,4% des ventes en volume, en légère baisse par rapport au début d’année.

