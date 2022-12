PC et Tablettes : une année 2023 en demi-teinte ?

La demande ralentit. Malgré tout, les prévisions de livraisons de PC et tablettes restent supérieures à leur niveau pré-pandémique.

Après une année 2022 de décroissance, le repli des ventes de PC et de tablettes se confirme, relève IDC.

Le cabinet d’études de marché prévoit que 281 millions de PC soient écoulés dans le monde en 2023. Les ventes en volume d’ordinateurs personnels reculeraient ainsi de 5,6% par rapport à leur niveau de 2022.

Sur le segment des tablettes (détachables et ardoises), les ventes en volume baisseraient de 6,7% à 148 millions d’unités livrées.

Ainsi, le marché dans son ensemble seraiten repli de 11,9% à 456,8 millions d’unités écoulées (revendeurs et clients finaux), anticipe IDC.

Malgré la forte baisse, les volumes d’expédition devraient demeurer supérieurs à leur niveau pré-pandémique.

Des stocks excédentaires

Lenovo, HP, Apple et d’autres adaptent leur activité aux soubresauts du marché, entre pression inflationniste et tensions géopolitiques.

« La réalité est que les fabricants de PC et de tablettes seront à la peine dans les mois à venir, car non seulement les volumes devraient diminuer, mais aussi les prix de vente moyens », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche IDC Mobility et Consumer Device Trackers.

« Les stocks excédentaires à très court terme forcent déjà les équipementiers et les révendeurs à réduire fortement les produits et, tant que le ralentissement économique se poursuivra, [la demande] passera également du haut de gamme à des produits plus milieu de gamme. »

Les difficultes macroéconomiques actuelles impactent tous les segments du marché. En outre, qu’elle émane des entreprises, du secteur éducatif ou des particuliers, la demande ralentit. IDC a donc révisé à la baisse ses prévisions. Le segment grand public est le plus durement touché.

Les niveaux élevés de saturation n’arrangent rien.

Dans ce contexte, IDC table sur une reprise économique lente, surtout pour le segement grand public, et un renouvellement progressif des postes de travail dans les entreprises. Dans ce contexte, le marché combiné des PC et tablettes devrait renouer lentement avec la croissance en 2024.