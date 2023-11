Du pentester au RSSI, l’évolution des salaires dans la cybersécurité

Le pentester, plus coté aujourd’hui qu’il y a deux ans ?

Il est en tout cas, parmi les métiers de la cybersécurité que PageGroup mentionne dans son étude de rémunérations, celui qui a connu la plus forte progression absolue sur cet intervalle de temps.

Les valeurs figurant dans les tableaux ci-dessous correspondent aux fourchettes de rémunération brute annuelle pour des postes en région parisienne. Chez les pentesters, c’est dans la tranche « 5 à 10 ans d’expérience » que la progression est le plus nette.

Pentester 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 35-40 40-50 50-70+ 2023 35-40 40-55 55-70 70+ 2024 40-45 45-60 60-75 75+

Les auditeurs en sécurité IT juniors peuvent désormais espérer un brut de 50k. Les plus expérimentés (10 ans et plus), de 90k.

Auditeur sécurité IT 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 38-45 45-60 60-85 2023 38-45 45-60 60-75 75-85 2024 40-50 50-65 65-80 80-90

L’analyste sécurité/SOC, à la casquette duquel s’ajoute cette année le SIEM, n’a vu sa rémunération progresser que sur les postes seniors.

Analyste sécurité/SOC 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 40-55 55-70 70+ 2023 40-55 55-65 65-70 70+ 2024 40-55 55-70 70-80 80+

Ingé cyber, RSSI : des rémunérations qui tendent à la baisse

Pour l’ingénieur sécurité et cyber, la tendance est globalement à la baisse. Poour les postes à plus de 5 ans d’expérience, les « 90k voire plus » ne sont plus d’actualité.

Ingé sécurité et cyber 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 40-50 45-70 70-90+ 2023 40-50 45-60 60-70 70-90 2024 40-50 50-60 60-70 70-80

Pas de progression des rémunérations chez les juniors pour le métier de chef de projet sécurité. Le haut de la fourchette chez les seniors est désormais à 85k.

Chef de projet sécurité 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 45-55 55-70 70+ 2023 45-55 55-65 65-75 75+ 2024 45-55 55-65 65-80 85+

Un peu plus haut – à 90k en l’occurrence – se trouve l’architecte sécurité et cyber. Les rémunérations pour les postes juniors font partie des plus élevées tous postes confondus.

Architecte sécurité et cyber 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 65-75 75-85 85-100+ 2023 60-65 65-75 75-85 85+ 2024 60-65 65-75 75-90 90+

Sur l’échantillon de PageGroup, les RSSI aussi ont vu diminuer leur rémunération. Plus sensiblement chez les juniors.

RSSI 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 65-80 80-95 95-120+ 2023 65-80 80-90 90-100 100+ 2024 65-75 75-90 90-110 110+

Au sommet de la pyramide des revenus, le responsable de la gouvernance sécurité voit également sa rémunération baisser. En particulier sur les hauts de fourchette.

Responsable de la gouvernance sécurité 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 70-90 90-110 110-150 2023 70-85 85-95 95-105 105-150 2024 65-75 75-85 85-100 100-130+

