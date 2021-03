Performance des applications : l’IA monte en puissance

1544 professionnels et décideurs IT de moyennes et grandes entreprises ont été interrogés. L’enquête internationale alimente l’édition 2021 du rapport* du fournisseur de solutions F5 Networks sur l’état des stratégies applicatives en entreprise.

Que retenir de cette publication ?

87% des organisations concernées s’appuient à la fois sur des architectures « modernes » (multicloud, conteneurs, microservices…) et traditionnelles (monolithiques). Et 48% (contre 18% l’an dernier) déclarent gérer au moins cinq architectures différentes.

68% hébergent dans le cloud une partie de leurs technologies de sécurité et de diffusion d’applications. Par ailleurs, 77% disent actualiser leurs applications internes ou à destination de leurs clients pour adapter l’offre à la numérisation accélérée de l’activité.

Orchestration, automatisation des processus d’affaires, usage d’interfaces de programmation (API)…

Comment les entreprises mènent à bien cette modernisation ?

Les projets d’expansion numérique (cités par 57% du panel, soit 20 points de plus qu’en 2020) et les opérations assistées par une intelligence artificielle (IA) (pour 56% des répondants, contre 17% l’an dernier) prennent l’avantage. La phase de suppression de processus manuels routiniers (25% en 2021, contre 40% en 2020) ayant été franchie.

Les fonctions les plus concernées sont :

1. Les services IT (cités par 59% des répondants);

2. Le service client (53%)

3. Les ventes et le marketing (39%)

4. La performance (27%)

5. La finance (26%)

AIOps et télémétrie

59% des répondants se satisfont de leurs outils existants pour analyser les données issues de leurs opérations. Toutefois, 51% deplorent de ne pas disposer d’un meilleur aperçu concernant l’origine des problèmes. Les alertes d’un outil de supervision ne suffisent pas.

Les trois perspectives qui font le plus souvent défaut concernent :

• La cause principale des incidents applicatifs

• La dégradation des performances applicatives

• Les attaques cyber potentielles

Pour F5, les organisations ont intérêt à se tourner vers des solutions multicloud, d’un usage aisé, pour activer la juste télémétrie et l’approche AIOps (IA pour les opérations IT). Un ensemble pensé pour renforcer l’expérience client et la performance commerciale.

* (source : F5 – « 2021 State of Application Strategy Report »)