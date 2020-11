Performance applicative : New Relic et AWS font cause commune

Faciliter l’achat de New Relic One via AWS pour les développeurs, c’est l’un des objectifs clés du partenariat stratégique entre les deux firmes.

New Relic et Amazon Web Services (AWS) ont récemment officialisé la signature d’un accord de partenariat stratégique sur cinq ans.

AWS renforce ainsi sa collaboration avec un éditeur de solutions d’observabilité de référence. New Relic, de son côté, étend la diffusion de New Relic One, sa plateforme de suivi et gestion de la performance applicative orientée DevOps.

Les partenaires ont plusieurs objectifs.

New Relic One sur AWS Marketplace

Lew Cirne, CEO et fondateur de New Relic, a déclaré :

« Notre vision pour ce partenariat stratégique est d’étendre la portée de New Relic, en rendant l’achat de New Relic One via AWS aussi simple et transparent pour les développeurs que l’est l’achat de produits auprès de vendeurs tiers sur Amazon.com. »

Il s’agit, en outre, de faciliter l’envoi par les développeurs de données de télémétrie depuis les services cloud AWS vers New Relic One. Les partenaires mettent également en exergue la disponibilité de New Relic One sur AWS Marketplace.

New Relic One est également proposée via les programmes d’achat « offres privées de vendeurs » et « offres privées de partenaires consultants » toujours sur AWS Marketplace.

Amazon Web Services dit partager un engagement commun avec New Relic, à savoir : aider leurs clients « à innover et à migrer plus rapidement vers le cloud. »

Dans ce cadre, les deux entreprises américaines vont mener des actions conjointes de marketing et de ventes sur les marchés mondiaux.