Performance applicative : New Relic One cible toujours plus les DevOps

Avec la plateforme One orientée « entités », New Relic, l’éditeur du suivi de performance applicative cible DevOps et environnements IT complexes.

New Relic a lancé New relic One, une extension de sa plateforme de suivi et gestion de la performance applicative (APM).

New relic One est destinée aux équipes DevOps évoluant dans des environnements hybrides cloud et complexes (conteneurs, microservices…). Elle leur fournit « une vue connectée et axée sur les entités », selon les promoteurs de l’offre.

La plateforme est « capable d’unifier toutes les données client réparties sur plusieurs comptes. Les équipes bénéficient ainsi d’une vision globale sur l’ensemble des relations et dépendances applicatives », a déclaré Lex Cirne, fondateur et CEO de New Relic.

AWS Lambda

Voici les princcipales nouveautés mises en exergue par le fournisseur :

– Monitoring pour AWS Lambda

– Explorateur de clusters Kubernetes

– Recherche globale de traçage distribué

L’éditeur logiciel prévoit aussi d’intégrer à One « des solutions de surveillance des journaux et AIOps d’ici la fin de l’année 2019. »