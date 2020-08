Performance applicative : New Relic chamboule sa tarification

New Relic veut unifier le suivi de la performance applicative via sa plateforme et en étendre l’usage à travers une licence gratuite et une tarification simplifiée.

L’éditeur américain New Relic a mis à niveau sa plateforme logicielle New Relic One d’observabilité, de suivi et de gestion de la performance applicative.

La plateforme en mode cloud inclut désormais trois composantes clés :

– « Telemetry Data Platform » : une composante de collecte, visualisation et traitement de données applicatives et d’infrastructure des clients.

– « Full-Stack Observability » : des capacités d’analyse de la pile logicielle, de l’infra et des logs.

– « Applied Intelligence » : des fonctionnalités de détection et de réponse à incident.

L’objectif affiché par la firme américaine est d’unifier l’expérience DevOps, de simplifier la tarification de sa solution et de fournir une licence gratuite qui permette d’élargir l’utilisation de l’offre au sein des communautés techniques (ingénieurs, développeurs).

Un tremplin vers le payant ?

Le nouvel accès gratuit perpétuel à New Relic One inclut, d’une part, les 100 premiers Go de données par mois (Telemetry Data Platform). Au-delà, il en coûtera 0,25 $ par Go.

Un accès utilisateur à Full-Stack Observability est mis à disposition en standard, d’autre part. Au-delà, il faudra compter 99$ par mois et par utilisateur supplémentaire (licence standard).

Enfin, sont inclus chaque mois les 100 premiers millions de transactions applicatives traitées (Applied Intelligence – Proactive Detection) et les 1 000 premiers incidents gérés (Applied Intelligence – Incident Intelligence).

Au-delà, il en coûtera 0,25 $ par million de transactions (Proactive Detection) et

0,50 $ par incident event supplementaire (Incident Intelligence).

New Relic a précisé dans un billet de blog que tous les nouveaux comptes débuteront par une licence gratuite perpétuelle. Lorsque les limites de la gratuité seront atteintes, la facturation se fera à l’usage.

Quant aux clients qui ont déjà souscrit un abonnement annuel ou ceux qui souhaitent bénéficier d’une remise en volume et obtenir davantage de prévisibilité, ils peuvent choisir l’option Annual Pool of Funds.

(crédit photo © Shutterstock)