Périphérique externe : Windows 10 active le retrait rapide

Depuis octobre 2018, et la mise à jour Windows 10 version 1809, il est possible de retirer un périphérique USB ou Thunderbolt à chaud sans que le système d’exploitation ne se mette en alerte. En clair, plus besoin de gérer manuellement la déconnexion d’une clé USB ou d’une disque externe avec un clic sur le message « Retirer le matériel en toute sécurité ».

Depuis cette mise à jour, Microsoft a tout simplement décidé de modifier le choix par défaut et il s’en explique sur son support en ligne.

La fonctionnalité « Retrait rapide » activée par défaut

Jusqu’à présent, Windows 10 privilégiait les performances du périphérique externe avec la stratégie « Meilleure performance » qui met en cache tout ce qui est écrit sur la clé.

Désormais, c’est la stratégie « Retrait rapide » qui est activée par défaut. Ce qui signifie qu’il n’y a plus de message d’alerte quand on enlève son smartphone ou son disque externe : on peut brancher et débrancher sa clé USB sans se soucier d’un quelconque problème de sécurité ou de dommages pour les données.

Il s’agit d’un réglage activé par défaut, et il donc possible de revenir en arrière et de privilégier les performances en modifiant ce paramètre. En entreprise, c’est sans doute plus judicieux.