5 personnalités de moins de 30 ans qui impactent la Tech en France

Naox Technologies conçoit des solutions d'ingénierie, capteurs et autres dispositifs visant à "démocratiser les électroencéphalogrammes et améliorer le suivi et le diagnostic de troubles neurologiques". L'entreprise a été cofondée à Paris en 2018 par Hugo Dinh (en photo) et Michel Le Van Quyen, respectivement directeur général (CEO) et directeur scientifique (CSO) de Naox Technologies. La société a annoncé en janvier 2022 avoir levé 4,3 millions € auprès d'acteurs du capital-risque européen, à savoir : Kurma Partners, le fonds "Patient Autonome" de Bpifrance, BNP Paribas Développement et Majycc e-Santé Invest.

(crédit photo © Naox Technologies)