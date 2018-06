Pharmacie en ligne : Amazon fait une incursion tonitruante avec l’acquisition de PillPack

Amazon veut jouer un rôle et peser dans le domaine des soins de santé.

A cet effet, la firme de Jeff Bezos a jeté son dévolu sur PillPack, un service de pharmacie en ligne qui opère outre-Atlantique.

Le secteur secoué aux Etats-Unis

Après plusieurs mois de spéculations, le géant du commerce électronique fait donc une incursion tonitruante sur le marché des soins de santé.

De quoi perturber le secteur, avec des acteurs dans le domaine dont le cours en bourse a été secoué à Wall Street.

Si le montant de la transaction n’a pas été officiellement divulgué, selon TechCrunch, il pourrait être question d’un milliard de dollars.

Selon PitchBook, PillPack a été évalué pour la dernière fois à 361 millions de dollars après un tour de table en 2016.

La transaction devrait être bouclée au second semestre 2018.

Une société en pleine ascension

Pharmacie en ligne, PillPack fournit de ce fait aux consommateurs des médicaments sur ordonnance dosés et préemballés. Sur le site Web de l’entreprise, il est mentionné qu’elle est autorisée à expédier des prescriptions dans 49 États. La société a également développé son propre système opérationnel – PharmacyOS – qui organise les données des patients et pharmaceutiques.

Jeff Wilke, P-DG d’Amazon Worldwide Consumer, met en avant, dans un communiqué de presse, « l’équipe visionnaire de PillPack qui combine une profonde expérience en pharmacie et un intérêt particulier pour la technologie».

Et d’ajouter que « PillPack améliore de manière significative la vie de ses clients, et nous voulons les aider à continuer à faciliter la vie des gens, à leur simplifier la vie et à se sentir en meilleure santé. Nous sommes ravis de voir ce que nous pouvons faire ensemble au nom des clients au fil du temps. ”

De son côté, TJ Parker, co-fondateur et P-DG de PillPack, explique qu’”ensemble avec Amazon, nous sommes impatients de continuer à travailler avec des partenaires de l’industrie des soins de santé pour aider les gens à travers les États-Unis qui peuvent bénéficier d’une meilleure expérience en pharmacie.”

Le chiffre d’affaires de PillPack serait de 100 millions de dollars, avec quelques 40 000 consommateurs. De surcroît, en septembre, un classement de Forbes a estimé que l’entreprise, qui emploie 1000 salariés, pourrait être évaluée à 1 milliard de dollars d’ici cinq ans.

Un point d’entrée névralgique

Cela fait un moment qu’on table sur l’incursion d’Amazon dans le marché pharmaceutique.

Dès mai 2017, Amazon avait commencé à embaucher des personnes dans ce domaine. Puis, en octobre dernier, le St. Louis Post-Dispatch annonçait dans ses colones qu’Amazon avait reçu l’approbation pour des licences de pharmacie en gros dans au moins 12 États.

L’acquisition de PillPack donne à Amazon l’expérience nécessaire pour entrer dans l’espace complexe de la pharmacie. Les obstacles à l’entrée de ce marché sont nombreux puisqu’il faut notamment contracter avec des gestionnaires de prestations pharmaceutiques.

L’acquisition de Pillpack par Amazon fait suite à son annonce en début d’année de collaborer avec la société d’investissement Berkshire Hathaway et la banque new-yorkaise JP Morgan dans le but de développer un système de santé amélioré pour les employés des trois sociétés.

(Crédit photo : @PillPack)