Piratage : Chrome vérifie vos identifiants et mots de passe

A l’instar de « Have I Been Pwned » qui permet de savoir si son email a été piraté, Password Checkup interroge des immenses bases de données pour vous prévenir si vos identifiants et mots de passe ont été interceptés par des esprits malveillants.

Toute la navigation est concernée

Mise en ligne par Google pour son navigateur Chrome, cette extension ne se contente pas de vérifier votre compte Google (Gmail, YouTube, etc) mais bien tous les sites que vous utilisez au quotidien avec des login et des mots de passe. Il peut s’agir de sites marchands comme de banques, et la base de données intégrée à l’extension comprend plusieurs milliards de données piratées.

Bien évidemment, si vous constatez qu’un identifiant et/ou un mot de passe ont été piratés, il est conseillé d’immédiatement de les changer.

Par ailleurs, à ceux qui pourraient craindre d’exposer leurs identifiants dans cette extension, Google précise que toutes les données inscrites dans le formulaire ne sont pas envoyées en ligne, et restent sur l’ordinateur en local.

Aucune crainte donc que l’extension soit elle-même piratée…