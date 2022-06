Pistage : les navigateurs ne s’attaquent pas qu’aux cookies

Faire en sorte que la liste de téléchargements ne s’ouvre plus à chaque fois qu’on en lance un ? L’option vient d’arriver sur le canal stable de Firefox, avec la version 102.

Autre fonctionnalité à faire son apparition : un filtre contre la « décoration de liens ». Cette pratique de pistage repose sur l’ajout de paramètres dans les liens sortants. Par un jeu de scripts, le site de destination peut stocker le contenu de ces paramètres dans un cookie first-party auquel le site d’origine peut accéder.

Sur Firefox, la liste noire initiale contient huit de ces paramètres :

__s (Drip)

fbclid= et mc_eid= (Facebook)

_hsenc= (HubSpot)

mkt_tok= (Marketo)

oly_enc_id= et oly_anon_id= (Olytics)

vero_id= (Vero)

Le filtrage n’est actif que si on utilise la protection avancée contre le pistage au niveau le plus strict. Pour un fonctionnement également en mode privé, il y a une option (privacy.query.stripping.enabled.pbmode) à activer sur la page about:config.

Brave dispose d’une telle liste noire depuis 2019. Elle englobe des paramètres qui permettent de cibler un utilisateur, une adresse mail ou un clic individuel.

Le mécanisme pose parfois des problèmes dans la pratique. Il a par exemple des problèmes lorsque des services workers sont impliqués dans le traitement des requêtes. Il n’est par ailleurs pas évident de faire la part des choses avec certains usages, tels les sites qui n’utilisent de paramètres qu’à des fins de mesure de leur propre audience.

