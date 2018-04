Les premières traces du Google Pixel 3 sont apparues dans AOSP. On peut donc tabler sur le lancement d’un Pixel 3 et d’un Pixel 3XL à l’automne prochain.

Les premières du futur smartphone “flagship” “made by Google” Pixel 3 sont apparues dans le code d’Android de Google. Son nom a en effet été mentionné sur l’espace de suivi des problèmes du site web d’Android Open Source Project (AOSP).

Google poursuit ses efforts avec la marque Pixel

On trouve peu d’informations sur ce futur smatphone. Mais, cela confirme que Google prévoit bien de lacer un successeur aux Pixel et Pixel 2.

Le tout premier Pixel, supplantant la marque “Nexus”, avait été dévoilé à l’occasion d’un évènement de Google en octobre 2016. Il était d’un accompagné d’un modèle à écran plus grand répondant au nom de Pixel XL. Un an plus tard, jour pour jour, la firme de Mountain View se fendait des Pixel 2 et Pixel 2 XL, deux smartphones commercialisés outre-Atlantique 16 jours seulement après leur annonce.

On peut donc tabler sur le lancement d’un Pixel 3 et d’un Pixel 3XL à l’automne prochain.

Un succès d’estime

Avec seulement 3,9 millions de ventes en 2017, les smartphones “made by Google” jouissent plus d’un succès d’estime que d’un réel engouement. Il faut dire que les tarifs sont élevés et que leur distribution est très limitée (principalement outre-Atlantique).

Ceci vient conforter une fuite évoquant un troisième smartphone signé Google, nom de code “Désir”, qui devrait être beaucoup moins onéreux et pourrait évoluer sous Android Go. Il ne devrait toutefois pas être estampillé “Pixel 3”, la marque Pixel étant plutôt associé au premium.

Android P normalement

Puisque les Pixel et Pixel XL ont été lancés avec Android 7.1 et mes Google Pixel 2 et Pixel 2 XL avec Android 8.0 Oreo, on peut penser que les Pixel 3 seront livrés sous Android P.

On pourrait en apprendre plus sur les Pixel 3 et Android P dès la conférence Google I/O qui se tient du 8 au 10 mai prochain.

(Crédit photo : @Google)