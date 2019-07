Pixel 4 : Google officialise la reconnaissance faciale et le contrôle par gestes

Plutôt que de laisser se multiplier les rumeurs et autres “fuites”, Google a choisi de communiquer très en amont de la sortie de son prochain smartphone, le Pixel 4.

Après avoir dévoilé des images officialisant son design le mois dernier, le géant californien vient de lâcher une autre information technique de premier plan.

Le Pixel 4 proposera une fonction de reconnaissance faciale pour déverrouiller l’écran, valider des paiements et accéder à des applications. Par ailleurs, les utilisateurs pourront également contrôler certaines fonctions (passer un morceau de musique, couper une alarme, mettre en sourdine un appel…) via des gestes sans contact avec l’écran.

Look internet, no hands. #Pixel4 Learn more https://t.co/PYY0AFcnyI pic.twitter.com/f9v51VbXWd

— Made by Google (@madebygoogle) July 29, 2019