Platform.sh lance sa solution cloud en marque blanche

Après une levée de fonds conséquente de 28 millions de dollars pour accélérer son développement en Chine et outre-Atlantique, Platform.sh annonce le lancement de SaaS Factory destinée aux éditeurs de logiciels en mode SaaS.

Cette dernière se présente comme une solution en marque blanche pour le déploiement rapide de logiciels SaaS. Elle s’articule autour de son API assurant un clonage instantané et le déploiement continu de workflow.

Des API de facturation et de provisioning

Les partenaires se contentent de fournir des informations de base sur leur marque, de charger leur code existant d’application, de choisir le cloud sur lequel ils veulent l’installer ainsi que du choix des différentes options. Ils peuvent dès leurs utiliser les robustes API de facturation et de provisioning de Platform.sh pour s’intégrer à leurs processus d’entreprise existants.

Frédéric Plais, P-DG de Platform.sh, explique ” Notre plate-forme en marque blanche a conduit l’évaluation des éditeurs de logiciels en les aidant à passer de la licence au SaaS, et offre aux entreprises et aux agences numériques la possibilité de fournir des solutions fiables et cohérentes à moindre coût.”

La start-up française avance plusieurs partenaires tels qu’Orange, Magento Commerce (entré dans l’escarcelle d’Adobe pour 1,68 milliard de dollars, eZ Systems ou Sensio Labs (éditeur de logiciels tels que Symfony)…