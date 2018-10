Pocket : l’app “read-it-later” de Mozilla peaufine sa diction verbale

Mozilla a fait le pari d’améliorer son app Pocket acquise l’an passé en jouant sur la qualité des transcriptions audio du texte.

Des voix plus réalistes

C’est en 2015 que Pocket avait lancé une fonctionnalité d’écoute en synthèse vocale pour son application. Mais la mise à jour 7.0.1.2 est censée apporter une expérience plus raffinée en termes de qualité de retranscription verbale.

A cet effet, la Fondation a recours au service Polly d’Amazon, qui transforme le texte en paroles réalistes.

L’écoute de contenu que le mobinaute lit normalement gagne en popularité, puisqu’elle permet de gagner du temps en déplacement ou en effectuant d’autres tâches simultanément.

C’est aussi la raison pour laquelle, l’app inclut désormais une interface utilisateur (UI) proche de celle d’une application de podcast.

L’utilisateur peut ainsi écouter ses articles sauvegardées dans un flux.

Amazon Polly mis à concours

Les voix d’Amazon Polly sonnent plus naturelles et devraient permettre à cette fonctionnalité de gagner en popularité.

Pour Mark Mayo, directeur des produits Firefox, il est évident qu’au sein de «Mozilla, nous aimons le Web. Parfois, nous voulons surfer, et l’équipe de Firefox a travaillé sur des moyens de surfer comme un champion absolu avec des fonctionnalités telles que Firefox Advance ».

Pas de quoi toutefois fermer la porte à de nouvelles formes d’accès au net, comme c’est le cas avec Pocket : «Parfois, cependant, nous voulons nous installer et lire ou écouter quelques bonnes pages. C’est là que Pocket brille et la nouvelle Pocket facilite encore plus l’utilisation du meilleur du Web lorsque vous êtes en déplacement, dans votre propre espace concentré et dégagé. J’aime ça.”

Pocket devient ainsi plus que jamais une fonctionnalité complémentaire de Firefox.

Un nouveau look également

Afin de mettre l’accent sur cet aspect écoute des articles, le bouton Écouter est maintenant aussi plus visible dans la zone de liste d’articles et dans l’article individuel lui-même.

Mais, ce n’est pas tout, la mise à jour s’agrémente d’un rafraîchissement visuel. On trouve ainsi de nouvelles polices, des espacements, des marges, des couleurs, des icônes et bien plus encore, pour rendre la lecture plus agréable.

Les deux mises à jour pour Pocket mobile (iOS et Android) sont disponibles dès à présent tandis que la version Web est disponible en version bêta.

Mozilla se fend également de sa première compétence (skill) Alexa. Ajoutez-la à votre appareil compatible Alexa et vous pourrez accéder à vos articles Pocket où que vous soyez avec un haut-parleur intelligent, de type Echo.

(Crédit photo : @Fondation Mozilla)